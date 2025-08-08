Nuoto: i convocati dell’Italia per i Mondiali juniores. Spicca Carlos D’Ambrosio

Neanche il tempo di finire la manifestazione iridata senior in quel di Singapore che si torna a parlare di Mondiali di nuoto. Questa volta si vola nel Vecchio Continente per gli junior: appuntamento ad Otopeni (Romania), dal 19 al 24 agosto.

Spicca ovviamente la Nazionale italiana a caccia di nuovi talenti per il futuro. Tra i convocati azzurri c’è già una stella che ha già debuttato con eccellenti risultati tra i grandi: stiamo parlando di Carlos D’Ambrosio, protagonista con la cuffia italiana a Singapore nei 100 e 200 stile libero.

Occhio anche a Bianca Nannucci, altra atleta presente in Asia, e alla giovanissima classe 2011 Alessandra Mao, talento cristallino pronto a sbocciare. Andiamo a scoprire tutti i convocati:

Alessandra Mao (Team Veneto), Lucrezia Domina (H. Sport), Emma Vittoria Giannelli (Fiamme Oro/RN Florentia), Bianca Nannucci (RN Florentia), Chiara Sama (Rinascita Team Romagna), Alessandra Leoni (Ternana Nuoto), Chiara Lamanna (CC Aniene), Benedetta Boscaro (Team Veneto), Greta Rossi e Ludovica Di Maria (Sporting Club 63), Mia Franco (Sporting Mi3), Irene Burato (Team Veneto), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto), Daniel D’Agostino (CC Aniene), Andrea Zanin (Nottoli Nuoto 74), Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Alberto Ferrazza (CC Aniene), Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse), Michele Longobardo (Ranidae), Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene), Matteo Venini (Carabinieri/In Sport Rane Rosse), Francesco Pernice (Team Trezzo), Francesco Ceolin (Team Veneto) e Francesco Volpe (CS Portici).