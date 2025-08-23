CiclismoPista
Matilde Cenci si regala l’oro nel chilometro da fermo ai Mondiali juniores di ciclismo su pista. Vendramin bronzo nell’Omnium
La penultima giornata di gare ai Mondiali juniores di Apeldoorn continua a regalare soddisfazioni alla Nazionale italiana di ciclismo su pista. La rappresentativa tricolore porta a casa altre due medaglie. Matilde Cenci è oro nel chilometro da fermo, Jacopo Vendramin è bronzo nell’Omnium maschile.
Nel chilometro da fermo Matilde Cenci si laurea campionessa del mondo con il tempo di 1’08’’451. L’azzurra, interprete di una gara di vertice fin dalle prime battute, vince l’oro davanti alla tedesca Emilia Waterstradt, medaglia d’argento con il tempo di 1’09’’169, e alla belga Zita Cheysens, medaglia di bronzo con il tempo di 1’09’’167.
La seconda gioia di giornata arriva nell’ultima gara. Jacopo Vendramin termina in quarta posizione la corsa a punti e conquista una splendida medaglia di bronzo nell’Omnium chiudendo la sua prova con 100 punti. Il britannico Henry Hobbes vince il titolo con 126 punti davanti al belga Witse Bertels, secondo con 118.
Nella finale della corsa a punti femminile l’azzurra Linda Sanarini chiude in quattordicesima posizione con tre punti. L’australiana Anna Daubier conquista il titolo iridato concludendo la sua prova con 49 punti, Polina Danshina degli Atleti Individuali Neutrali conclude in seconda posizione ed è medaglia d’argento con 37 punti. Completa il podio la canadese Alexandra Fangeat, terza con 27 punti.
Nella gara dell’inseguimento individuale femminile la rappresentativa tricolore si ferma ai piedi del podio con Maria Acuti. L’azzurra, 3’39’’108, perde la finale per il terzo posto con la tedesca Magdalena Leis, bronzo in 3’36’’745. L’altra italiana Linda Rapporti conclude in settima posizione con 3’38’’775. La danese Ida Fialla si aggiudica il titolo iridato, 3’31’’757 il suo crono, al termine di una finale dominata contro la statunitense Emma Louise Palos Jimenez.