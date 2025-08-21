Ciclismo su pista: oro per il quartetto maschile e Chiara Pegolo ai Mondiali junior

Giornata spettacolare in casa Italia in quel di Apeldoorn. In terra neerlandese arrivano due medaglie d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista junior, quattro gli allori totali.

Il primo trionfo è arrivato nel quartetto di inseguimento a squadre maschile: Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Francesco Matteoli (Federico Saccani ha corso nel primo turno ieri al posto di Matteoli) si sono imposti nella finalissima sulla Gran Bretagna con il tempo di 3’54”562.

L’altro alloro è timbrato Chantal Pegolo: dopo l’oro nell’europeo della corsa a punti arriva il successo nell’eliminazione a livello iridato.

Argento per il trenino femminile di Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi e Erja Giulia Bianchi, con il crono di 4’28”493, alle spalle della Gran Bretagna.

A livello individuale invece gran bronzo per Jacopo Vendramin nello scratch, alle spalle del francese Marcoux e del tedesco Mauss.