Marc Marquez: “Prima vittoria in Austria? Penso a ripartire nel modo migliore”

Ci si ritrova per il 13° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg (Austria), Marc Marquez vorrà riprendere la filo del discorso interrotto, dopo quanto accaduto a Brno, in Cechia. Lo spagnolo con l’ennesima doppietta Sprint-GP ha compiuto un altro passo verso il titolo mondiale e il suo margine di vantaggio di 120 punti sul secondo della classifica, Alex Marquez, è davvero importante.

“Proveremo a ottenere la prima vittoria qui, ma alla fine l’obiettivo principale è ripartire nel modo migliore, con la stessa inerzia delle ultime gare. Qui ho perso 3-4 volte con la moto rossa, ora ci sono io. Vedremo, ma non è la priorità principale. Vantaggio in campionato? Iniziare con un +120 significa che solo io posso perdere questo campionato. Ma dovrò controllare alcune situazioni, non puoi essere sempre il più veloce in tutte le gare. Ma la mentalità sarà la stessa, proverò a dare il massimo ogni week end“, ha dichiarato Marc.

“È una bella pista per le battaglie, ma in passato le condizioni erano migliori per i duelli. Ora con l’aerodinamica e l’elettronica è più difficile seguire chi sta davanti. Ma in passato, con l’effetto dell’aerodinamica minore, abbiamo visto delle belle battaglie sì. Non credo però che siano replicabili…“, ha aggiunto.

Sul possibile traguardo delle 100 vittorie in carriera: “Mi piacerebbe, se continuiamo così potremmo farcela. Ma non sono ossessionato dalle vittorie, alla fine sono i campionati le vittorie più importanti. Non posso commettere l’errore di voler vincere ogni gara“.