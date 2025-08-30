Magia azzurra ad Amburgo: Gottardi/Orsi Toth prima semifinale in Élite16

La terza giornata di gare all’Élite16 di Amburgo resterà negli annali del beach volley italiano. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno scritto una pagina nuova e luminosa della loro giovane storia sportiva centrando la prima semifinale in un torneo di massimo livello internazionale da quando giocano insieme. Un traguardo che testimonia la crescita costante della coppia azzurra e che arriva in un contesto tutt’altro che semplice: due vittorie consecutive, entrambe arrivate contro coppie tedesche spinte dall’energia di un pubblico di casa caldissimo, hanno spalancato alle italiane le porte della top4.

La giornata è iniziata con il successo nel Round of 12 contro Bock/Lippmann, una delle nuove formazioni tedesche più in ascesa. Perso il primo set 18-21, le azzurre hanno saputo reagire con lucidità e qualità tecnica, imponendosi 21-17 nel secondo parziale e completando la rimonta al tie-break con il 18-16 finale. Una battaglia lunga e intensa, durata quasi un’ora, che ha messo in evidenza la maturità crescente del duo italiano.

Sulle ali dell’entusiasmo, Gottardi e Orsi Toth hanno poi affrontato nei quarti di finale un’altra coppia di casa, Ittlinger/Grüne, giocatrici esperte e ben rodate nei tornei internazionali. Ancora una volta il carattere è stato decisivo: le azzurre hanno imposto il loro ritmo in battuta e in difesa, prendendo margine nel primo set chiuso 21-15, per poi resistere alla reazione avversaria nel secondo, vinto 22-20 grazie a due punti consecutivi in un finale al cardiopalma. Il 2-0 consegna all’Italia una storica qualificazione in semifinale, la prima in assoluto per questa coppia in un Élite16.

Il significato di questo risultato va oltre la singola competizione: Gottardi e Orsi Toth stanno dimostrando di poter competere stabilmente con l’élite mondiale, un percorso che arricchisce il panorama italiano del beach volley femminile, già forte di tradizione ma ora in cerca di nuove protagoniste.

Domani le azzurre torneranno in campo per la semifinale che le vedrà opposte alla coppia tedesca più forte e più affermata del circuito, Müller/Tillmann, prime teste di serie del tabellone e già più volte protagoniste di podi internazionali. Un incrocio che si preannuncia spettacolare, non solo per il valore delle avversarie ma anche per il contesto: il pubblico di Amburgo sarà compatto nel sostenere le beniamine di casa, trasformando il centrale in una bolgia. Per Gottardi e Orsi Toth, però, sarà anche l’occasione di misurarsi con la dimensione più alta e stimolante, quella che distingue le promesse dalle vere protagoniste del circuito.

Anche il tabellone maschile ha offerto emozioni nella terza giornata. I campioni olimpici norvegesi di Tokyo Mol/Sørum, dopo aver regolato i polacchi Łosiak/Bryl (poi ripescati) negli ottavi, hanno continuato il loro cammino nei quarti battendo con esperienza i cubani Alayo/Diaz (2-0). In semifinale affronteranno la sorpresa lettone Plavins/Fokerots, capaci di eliminare prima i cubani e poi i tedeschi Ehlers/Wickler, qualificatisi dal tabellone cadetto.

Nella parte bassa del tabellone, gli olandesi Boermans/de Groot hanno confermato il loro stato di forma superando sia i brasiliani Evandro/Arthur Lanci che gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, guadagnandosi la semifinale contro i polacchi Łosiak/Bryl, autori di un’ottima rimonta contro la giovane coppia svedese Åhman/Hellvig.

Il programma di domani proporrà dunque due semifinali di altissimo livello: Mol/Sørum – Plavins/Fokerots e Boermans/de Groot – Łosiak/Bryl. Sfide che promettono spettacolo e che definiranno le due coppie destinate a contendersi il titolo sulla sabbia di Amburgo.