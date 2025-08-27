Lorenzo Sonego: “Ai numeri sono stato superiore. Schoolkate ha giocato la miglior partita della carriera”

Sfuma nel momento decisivo la rimonta di Lorenzo Sonego, che conferma di non avere proprio feeling con gli US Open. Ancora una volta lo Slam americano è indigesto per il tennista piemontese (mai oltre il secondo turno a New York), che è stato sconfitto in cinque set dall’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 6-3 7-6 1-6 1-6 7-6 dopo quattro ore e diciotto minuti di gioco.

Il piemontese era molto deluso in conferenza stampa e ha provato ad analizzare la sua partita: “Ci sono state situazioni, ho avuto tante occasioni. Un secondo set perso in maniera rocambolesca. Lui ha giocato ad un livello altissimo. Purtroppo al quinto si è ripetuto quello che è successo in precedenza”.

Continua Sonego sulle sensazioni avute in campo: “Oggi forse non era la mia giornata. Purtroppo non è andata come volevo, ci ho provato, ho rimontato. Sicuramente sono partito male e questo gli ha dato fiducia all’inizio e poi lui sicuramente ha giocato un gran match”.

Il nativo di Torino è decisamente rammaricato per una sconfitta amara e sicuramente molto dolorosa: “Guardando solo ai numeri sono stato superiore. Ho perso due tie-break, due set li ho dominati. Sono sempre stato praticamente sopra nel gioco. Lui è stato bravo a trovare nelle situazioni importanti delle giocate incredibili. Sicuramente una delle partiti migliori della sua carriera. Il tennis purtroppo è questo”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini