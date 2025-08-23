LIVE MotoGP, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bagnaia per un guizzo tra qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato di Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito ungherese si prospetta un day-2 del week end particolarmente intenso coi team chiamati ad affrontare le qualifiche e la Sprint Race, con un solo turno di prove libere a disposizione, prima del time-attack.

Una situazione non semplice di base, ma ancor di più complicata per Francesco Bagnaia. Pecco prosegue nel proprio percorso accidentato in questo 2025. Nelle pre-qualifiche di ieri la prestazione non c’è stata e il piemontese sarà costretto quest’oggi a partire dalla Q1, sperando di trovare quel rendimento in sella alla Ducati GP25 che per un motivo o per l’altro sta latitando.

Non ha di questi problemi Marc Marquez. Il compagno di squadra di Pecco, leader del Mondiale, è pronto per dare un altro colpo a questo campionato, andandosi a prendere la pole-position e un nuovo successo nella Sprint. Vedremo se ci saranno piloti in grado di ostacolare l’incedere dell’asso nativo di Cervera, in grande forma sulla Rossa ufficiale.

Si comincia con la sessione di prove libere in programma alle 10.10, a precedere le qualifiche inizieranno alle 10.50. Il semaforo verde della Sprint Race sarà alle 15.00.