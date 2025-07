Basket, l’Italia U18 fa sognare! Demolita la Serbia e pass per la semifinale

Vola in semifinale agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado l’Italbasket, che nei quarti di finale ha la meglio proprio dei padroni di casa per 95-66. Un match in grande equilibrio per metà gara, poi nel terzo quarto allunga la squadra azzurra e poi controlla per conquistare un posto tra le top 4 continentali e sfidare la Spagna sabato. Top scorer Diego Garavaglia con 24 punti, ma ci sono anche i 23 punti di Achille Lonati e i 18 di Patrick Hassan.

Ottimo avvio della difesa azzurra, che nei primi minuti ruba subito tre palloni e piazza il primo mini-parziale di 7-2. Una stoppata clamorosa di Garavaglia su un contropiede serbo impedisce ai padroni di casa di richiudere il gap e azzurri che allungano ancora sul +8. Aumentano gli errori, anche banali, da entrambe le parti, ma ne approfitta maggiormente la Serbia che ricuce fino al -4. L’ennesimo fallo subito da Garavaglia rilancia l’Italia, ma due triple serbe con Sekularac e Lucic annullano il vantaggio azzurro e si va al primo stop sul 19-19, con Garavaglia già a quota 10 punti.

Soffre l’Italia in avvio di secondo quarto, si schianta spesso contro una difesa che collassa bene in centro all’area e Serbia che dopo 3’ trova il primo vantaggio del match. Azzurri anche troppo velocemente in bonus falli e padroni di casa che allungano sul +5. Due o tre buone difesa, una tripla di Crestan e un contropiede con fallo subito di Accorsi, però, riportano gli azzurri avanti, poi ancora Garavaglia da oltre l’arco per il +5 Italia. Nessuna delle due squadre riesce veramente a trovare il break pesante, con gli azzurri che nel finale provano ad allungare, nonostante un Lonati sottotono nel primo tempo e si va al riposo sul 44-38, con Garavaglia con 16 punti a referto e Hassan 12.

Parte forte l’Italia nella ripresa, ancora guidata dai soliti Garavaglia e Hassan, oltre a un paio di importanti rimbalzi offensivi, e azzurri che toccano il +13 dopo 3’ di gioco. Spinge l’Italia, fatica tantissimo la Serbia in attacco e il vantaggio cresce, con la difesa azzurra che in oltre 7 minuti ha concesso solo 2 punti agli avversari. Prova a reagire la Serbia, anche con un paio di fischi arbitrali molto casalinghi, ma regge l’urto l’Italia, non si innervosisce e va all’ultimo stop avanti 62-49, nonostante la tripla di Lucic sulla sirena come nel primo quarto. 22 punti per Garavaglia e 15 per Hassan.

Prova a riaprire il match la Serbia, ma sono le palle recuperate dall’Italia a fare gran parte della differenza in questo match e anche in questo quarto un paio di recuperi impediscono ai padroni di casa di riavvicinarsi. Un botta e risposta da oltre l’arco tiene vivo il match, ma le tre triple di fila di un Lonati ora scatenato rilanciano l’Italia sul +17. Poi tripla di Hassan e +20 Italia a metà quarto. Ancora Lonati per il +23 e match in ghiacciaia. Deve solo gestire l’Italia per festeggiare la vittoria contro la Serbia per 95-66 e volare in semifinale.