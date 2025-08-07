LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Algeria. A Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile. Ventiquattro le nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da sei, pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Un torneo che promette spettacolo e che vedrà, secondo molti addetti ai lavori, l’Italia recitare il ruolo di favorita numero uno.

La squadra azzurra, guidata da Gaetano Gagliardi, ha confermato ieri nella gara di esordio, con la netta vittoria 3-0 sulla Cechia, le sue ambizioni frutto di un percorso preparatorio efficace e di un gruppo che vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e della schiacciatrice Nicole Piomboni: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata.

La nazionale italiana dopo un buon pre-Mondiale ieri ha giocato un match molto concreto con una Adigwe efficace in attacco che però oggi potrebbe restare a riposo a causa di un risentimento che ieri non le ha permesso di terminare la gara. Si spera niente di grave. Bene in difesa, bene al servizio, la squadra di Gagliardi che oggi potrà fare qualche esperimento9 contro una squadra di livello inferiore.

Dall’altra parte della rete c’è un’Algeria che si presenta al Mondiale senza velleità e che ieri ha perso nettamente 3-0 la sfida d’esordio contro una solida Turchia. Questa la rosa della formazione nordafricana. Alzatrici: Lydia Messahli, Ikram Beldjenna. Opposta: Alida Bennour. Schiacciatrici: Daryne Malak Abbou, Sarah Kadi, Imene Aroua, Yasmine Larbi. Centrali: Cerine Berrekla, Melissa Affir. Lyna Allout. Liberi: Iness Smail, Malak-Aya Hamouche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Algeria, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 4.00!