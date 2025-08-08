LIVE Giro di Polonia, tappa di oggi in DIRETTA: a Zakopane arrivo insidioso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Polonia 2025. L’ottantaduesima edizione della corsa a tappe polacca prepara i corridori in vista dell’ultimo Grande Giro, la Vuelta di Spagna. Nella volata di ieri ad imporsi è stato il giovane francese Paul Magnier, che è riuscito, di potenza, ad anticipare Ben Turner.

La quinta frazione partirà da Katowice ed arriverà a Zakopane dopo 206.1 chilometri. L’inizio pianeggiante porterà sullo Sprint Intermedio di Porabka, che anticipa il primo GPM di prima categoria, Kocierz (4,1 km al 7,3% di pendenza media). Il falsopiano successivo terminerà con la seconda ed ultima salita di giornata, Przelecz Krowiarki, con i suoi 8,6 km al 4,6% di pendenza media.

Una breve discesa porterà ad un finale insidioso, pieno di brevi saliscendi. Non è da escludere un nuovo arrivo in volata, prima delle vere salite che decideranno la classifica finale. In testa c’è sempre il francese Paul Lapeira (Decatlhon AG2R La Mondiale), ma la situazione potrebbe presto cambiare, già a partire dalla quinta frazione.

La frazione odierna partirà alle ore 11.45.