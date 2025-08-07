Vuelta a Burgos 2025: nuova stella per la Francia, a Valpuesta Léo Bisiaux beffa Ciccone e Pellizzari

Tutti parlano di Seixas, ma c’è un’altra stellina in casa Francia pronta ad esplodere. Si tratta di Léo Bisiaux, classe 2005 della Decathlon AG2R La Mondiale Team, che oggi alla Vuelta a Burgos con una spettacolare azione si è andato a prendere il successo in quel di Valpuesta e la maglia di leader della classifica generale.

Sei corridori all’attacco nella prima il belga Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), e gli spagnoli Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH),Gorka Sorarrain (Caja Rural – Seguros RGA), Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi) e Mario Silva (Illes Balears – Arabay).

Il gruppo con Lidl-Trek e UAE Team Emirates XRG ha gestito al meglio la situazione andando a chiudere il gap in vista del GPM di Puerto de Orduña: lì è iniziata la battaglia tra gli uomini di classifica. A muoversi subito uno scatenato Giulio Ciccone che è riuscito ad avvantaggiarsi assieme al francese Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Con loro anche Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), oltre ad un rimontante Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG).

I cinque al comando hanno guadagnato un buon margine sul plotone e si sono andati a giocare la vittoria. Ad anticipare tutti con un attacco da finisseur Bisiaux che si è lanciato in solitaria sul traguardo, beffando di 10” Ciccone e Pellizzari, con Del Toro al quarto posto e Fortunato in quinta piazza.