LIVE Cobolli-Passaro, US Open 2025 in DIRETTA: derby italiano al 1° turno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di primo turno che vede incrociarsi le racchette del qualificato perugino Francesco PASSARO e del talentuoso romano Flavio COBOLLI, tds n.24 degli US Open 2025: si gioca per un posto in 2° turno!

Derby che ci assicura un giocatore azzurro al secondo turno, dopo che Passaro è stato l’unico tennista del Bel Paese a superare le forche caudine delle qualificazioni Newyorchesi e lo ha fatto peraltro in grande spolvero. Oggi si trova di fronte un amico, che ormai da un anno non frequenta più lo stesso circuito, visto che al momento è subito a ridosso della top 20 della classifica mondiale mentre Passaro si trova appena fuori e con questi 55 punti sicuri salirebbe al 120° posto provvisorio.

Cobolli deve rialzare la testa e ricominciare il percorso vincente qui a New York, dopo la scottante eliminazione all’esordio a Cincinnati contro il sorprendente Terence Atmane. Qui, da testa di serie numero 24 proverà a fare meglio della passata stagione quando ottenne un sostanzioso 3° turno con sconfitta 0-3 contro Medvedev dopo aver battuto Duckworth e Bergs. Vincendo oggi intanto sarebbe sicuro di sopravanzare Dimitrov, fermo ai box.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli US Open 2025 tra Francesco PASSARO e Flavio COBOLLI. Si parte come 3° match dalle 17:00, prima degli azzurri Jeanjean-Hon e Mertens-Ahn. Vi aspettiamo!