L’Italia punta in alto nelle bocce ai World Games 2025: le specialità previste e tutti gli italiani qualificati

Le bocce saranno presenti ai World Games 2025 con due discipline, il volo (lyonnaise) e la pétanque, e l’Italia sarà rappresentata in tutte le gare grazie ai quattro azzurri qualificati, ovvero Ivan Soligon e Natalie Gamba nel tiro progressivo di volo, i quali faranno coppia nel tiro rapido a staffetta, e Andrea Chiapello ed Alessia Bottero nel tiro di precisione della pétanque, i quali faranno coppia nel doppio classico.

Le bocce sono uno sport di precisione in cui l’obiettivo è lanciare o far rotolare bocce di metallo il più vicino possibile a una piccola palla bersaglio, detta pallino, solitamente su un campo rettangolare all’aperto e livellato. È ampiamente praticato come sport ricreativo, soprattutto in Europa, ma si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo.

Nel volo, o lyonnaise è previsto il tiro progressivo: nel singolare l’atleta deve colpire il maggior numero di bersagli posizionati prima a distanza crescente e poi a distanza decrescente, correndo per 5 minuti lungo il campo, mentre nel tiro rapido ci sarà una staffetta tra i due componenti della squadra mista.

La pétanque si gioca invece da posizione fissa e prevede due specialità: il doppio ed il tiro di precisione. Nel doppio alla fine di ogni round la squadra con la boccia più vicina al pallino marca un punto per ogni boccia, e la partita termina quando una squadra raggiunge i 13 punti, mentre nel tiro di precisione ogni giocatore esegue una serie di venti tiri e l’atleta che totalizza più punti vince la partita.

ITALIANI QUALIFICATI AI WORLD GAMES 2025

Volo (Lyonnaise)

Tiro progressivo – Singolo maschile Ivan Soligon

Tiro progressivo – Singolo femminile Natalie Gamba

Tiro rapido Ivan Soligon / Natalie Gamba

Pétanque

Classico – Doppio Andrea Chiapello / Alessia Bottero

Tiro di precisione – Singolo maschile Andrea Chiapello

Tiro di precisione – Singolo femminile Alessia Bottero