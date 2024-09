Pattinaggio artistico a rotelle: buona Italia nello short inline ai World Skate Games 2024

Parte con il piede giusto il cammino dell’Italia del pattinaggio artistico a rotelle, da oggi impegnata nella lunga maratona dei Campionati Mondiali 2024, rassegna inserita quest’anno all’interno dei World Skate Games, in scena alla Fiera di Rimini fino al prossimo 21 settembre. In occasione della giornata inaugurale dedicata allo short program della specialità inline, i nostri portacolori si sono piazzati tutti in top 3 (o a ridosso), lasciando presagire ottime cose in vista del segmento più lungo.

In campo femminile sale in cattedra la spagnola Paula Romaguera Perez che, con una prestazione pulita, ha ottenuto il punteggio di 46.89 (28.01, 19.88) confezionando una prova caratterizzata dal doppio axel combinato con il doppio flip, da un triplo salchow degradato e da un altro doppio axel, stavolta singolo, chiamato half rotated. Ottima poi l’azzurra Alessia Bilancioni, al momento seconda grazie ad un corto impreziosito dalla proficua catena doppio flip/doppio toeloop/doppio loop, dall’axel e dal doppio flip, elementi che le hanno consentito di raggiungere 41.02 (21.63, 19.39), due lunghezze in più di Sofia Ciacia, rimasta attardata a causa di una sbavatura nel doppio axel (sottoruotato) e nella trottola combinata, apertasi con una chiamata no level nella prima posizione sul tacco. L’azzurra proverà a ricucire lo strappo partendo da 39.35 (21.10, 19.25).

Competitivo poi nel segmento maschile Elvis Martinello, costretto ad inseguire dopo uno short in cui ha dovuto cedere il passo a tre pattinatori extra europei. Il Campione italiano è comunque riuscito ad attestarsi sopra quota 50, guadagnando punti preziosi grazie alla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop (sottoruotato)/doppio toeloop ma lasciando sul piatto il triplo loop (degradato) e il doppio axel, ruotato con qualche patema di troppo. Lo score dirà 52.93 (33.53, 19.38), praticamente due lunghezze meno del taiwanese Chen-Yi-Fan, terzo con 55.21 (34.84, 20.37). Ma a rubare l’occhio è stato lo statunitense Collin Motley, per ora primo con 60.82 (46.63, 17.19) precedendo l’iberico David Gutierrez Bollaìn, al posto d’onore con 55.76 (33.57, 22.19) e il miglior riscontro sulle components.

In categoria Junior benissimo infine Clara Barattoni, leader con 43.34 (24.46, 18.88) davanti a Sofia De Lazzari, seconda con 37.99 (22.99, 16.00). Non lontana poi l’iberica Macarena Pitto Gutierrez, terza con 36.23 (18.47, 17.76). Il libero andrà in scena nella giornata di domani, lunedì 9 settembre.