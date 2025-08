Leonardo Deplano stupisce e accede in finale nei 50 sl con il 5° tempo

Dolceamaro per l’Italia il gusto delle semifinali dei 50 metri stile libero maschili dei Mondiali senior 2025 di nuoto: a Singapore erano due gli azzurri impegnati, e mentre Leonardo Deplano accede all’ultimo atto di domani, invece esce di scena Lorenzo Zazzeri.

Leonardo Deplano fa segnare il quinto crono assoluto: l’azzurro, con 21″59, si piazza terzo nella seconda semifinale nonostante un tempo di reazione più lento dei rivali, di 0″67. Nella stessa serie dell’azzurro si impone il serbo Andrej Barna, terzo assoluto, in 21″45, davanti all’atleta neutrale di passaporto russo Egor Kornev, secondo in 21″51.

Lorenzo Zazzeri esce di scena con il 15° tempo complessivo: l’italiano nella prima semifinale chiude settimo in 21″87, mentre a far segnare il miglior crono assoluto è l’australiano Cameron McEvoy, primo in 21″30, che brucia all’arrivo lo statunitense Jack Alexy, secondo in 21″32.

Accedono all’ultimo atto anche il britannico Benjamin Proud, col sesto crono assoluto in 21.61, e lo statunitense Santo Condorelli, col settimo tempo complessivo in 21.68, mentre sarà necessario lo spareggio a fine sessione tra l’israeliano Meiron Amir Cheruti ed il sudcoreano Ji Yuchan, appaiati all’ottavo posto in 21.77.