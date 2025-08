Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 2 agosto, tv, italiani in gara

Sabato 2 agosto andrà in scena la settima e penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-7 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, fari puntati su diverse gare.

Nei 50 stile libero femminili Sara Curtis vorrà rilanciare verso l’alto le proprie quotazioni, volendosi confermare atleta di primissimo livello. Grande curiosità su quello che potrà fare nei 50 rana donne Benedetta Pilato. La pugliese, accreditata con il secondo tempo della stagione, andrà in cerca di risposte, in un’annata nella quale ha fatto tanta fatica ad avere la giusta continuità.

Ci si chiede se vedremo in azione Thomas Ceccon nei 50 dorso, dopo aver affrontato un programma di gare piuttosto intenso e in cui il campione vicentino ha voluto mettersi alla prova. Vedremo come andrà a finire in questo caso. In tutto questo, da capire come sarà composta il quartetto che prenderà parte alla staffetta 4×100 stile libero mista.

La settima giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 50 stile libero donne – Batterie

04:31 50 dorso uomini – Batterie

04:52 50 rana donne – Batterie

05:09 4×100 stile libero mista – Batterie

05:34 1500 stile libero uomini – Batterie

Sessione serale

13:02 50 farfalla donne – Finale

13:09 50 stile libero uomini – Finale

13:17 200 dorso donne – Finale

13:27 50 rana donne – Semifinali

13:43 100 farfalla uomini – Finale

13:51 50 stile libero donne – Semifinali

14:07 50 dorso uomini – Semifinali

14:21 800 stile libero donne – Finale

14:42 4×100 stile libero mista – Finale

AZZURRI IN GARA

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 50 stile libero donne – Batterie – Sara Curtis, Silvia Di Pietro

04:31 50 dorso uomini – Batterie – Thomas Ceccon, Christian Bacico

04:52 50 rana donne – Batterie – Benedetta Pilato, Anita Bottazzo

05:09 4×100 stile libero mista – Batterie – Italia

05:34 1500 stile libero uomini – Batterie – Nessun iscritto

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport