Le avversarie di Kelly Doualla nella finale degli Europei U20: personal best, tempi stagionali e principali insidie

Venerdì 8 agosto, alle ore 19.40 italiane, si disputerà la finale dei 100 metri donne ai Campionati Europei Under 20 di atletica 2025. Per la spedizione azzurra a Tampere è sicuramente una delle gare più attese e importanti della rassegna continentale juniores, potendo schierare ai blocchi di partenza la giovanissima stella emergente Kelly Doualla.

La nativa di Pavia classe 2009 è la favorita della vigilia per la medaglia d’oro, pur dovendo affrontare delle sprinter di due o anche tre anni più grandi dopo aver trionfato lo scorso 21 luglio al Festival Olimpico della Gioventù Europea con una prestazione scintillante. In quel contesto la quindicenne lombarda si era imposta davanti alla temibile svizzera Xenia Buri con il tempo di 11.21 (vento nullo), valevole come primato nazionale U20 e record continentale allieve.

“Sono davvero felice di rappresentare il mio Paese qui a Tampere. La pista spinge, è performante, nell’uscita dai blocchi mi sono sentita meglio delle altre volte. Per ora non sento nessuna pressione“, ha dichiarato Doualla alla FIDAL dopo aver superato agevolmente il turno in semifinale con 11.56 senza spingere più di tanto negli ultimi 30-40 metri.

Kelly è stata sin qui la sprinter europea junior più veloce dell’anno e dovrà fare i conti in finale soprattutto con la tedesca Philina Schwartz (11.24 in stagione) e con la britannica Mabel Akande (11.27 di personale), mentre sembrano sulla carta meno pericolose le altre teutoniche Anne Böcker (11.40 PB) ed Emma Goretzka (11.49), l’irlandese Precious Akpe-Moses (11.62), l’ucraina Uliana Stepaniuk (11.50) e l’azzurra Alice Pagliarini (11.47).