La Juventus parte con una vittoria in Serie A, grande Como contro la Lazio. L’Atalanta frena

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la prima giornata della Serie A. La Juventus ha risposto presente sconfiggendo il Parma per 2-0 di fronte al proprio pubblico grazie alle reti siglate da David al 59′ e Vlahovic all’84 minuto, tra l’altro un giro di lancette dopo che bianconeri erano rimasti in dieci per l’espulsione di Cambiaso.

Il Como punta a stupire in questo campionato e ha iniziato subito con il botto di fronte al proprio pubblico: 2-0 contro la Lazio, stesa grazie ai gol di Douvikas al 47′ e Paz al 73′. L’Atalanta ha pareggiato tra le mura amiche contro il neopromosso Pisa: 1-1, i toscani sono passati in vantaggio al 26′ con l’autogol di Hien e poi Scamacca ha impattato al 50′ su invito di Pasalic.

Pareggio per 1-1 anche tra Cagliari e Fiorentina: i toscani sono passati in vantaggio al 68′ con Mandragora, ma in pieno recupero Luperto ha regalato il punto ai padroni di casa. La prima giornata si concluderà lunedì 25 agosto con le ultime due partite del turno: Udinese-Verona alle ore 18.30 e Inter-Torino alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A OGGI

Cagliari-Fiorentina 1-1

Atalanta-Pisa 1-1

Como-Lazio 2-0

Juventus-Parma 2-0