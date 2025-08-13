La favola di Filippo Conca: torna in una squadra World Tour e debutterà già a Ferragosto

Al via dell’84ma edizione del Circuit Franco-Belge, corsa di un giorno che si disputerà venerdì prossimo, nel giorno dell’Assunta, ci sarà anche il campione italiano di ciclismo su strada, Filippo Conca, che correrà con una squadra WorldTour, il Team Jayco AlUla, che ha ingaggiato l’azzurro fino al 2027.

Il ciclista 26enne, ormai ex Swatt Club, dopo la gara di Ferragosto correrà per il resto della stagione con la GreenEDGE Cycling, per poi dedicare tutto il 2026 alla strada, dopo un 2025 in cui, invece, ha gareggiato soprattutto nel gravel, prima dell’exploit ai Campionati Italiani.

Filippo Conca ha affermato ai microfoni della sua nuova squadra: “Sono davvero felice di entrare a far parte del Team Jayco AlUla, ho scelto questa squadra perché sono fiducioso che troverò l’ambiente ideale per lavorare sodo. Prima di prendere la mia decisione, ho consultato i miei colleghi e lo staff, e tutti mi hanno detto che in Jayco AlUla avrei trovato una famiglia pronta a sostenermi personalmente e a livello sportivo. Un’altra cosa importante per me è che continuerò a utilizzare la stessa attrezzatura che ho usato quest’anno: Giant e Cadex. Ho avuto un’ottima esperienza con entrambe e quindi sono felice di poter continuare con la stessa bici e le stesse ruote. Il mio sogno è quello di correre il Giro d’Italia, e di farlo indossando la maglia tricolore. Penso che sia un’opportunità irripetibile. Voglio ringraziare il Team Jayco AlUla per la fiducia che ha riposto in me. Sono sicuro che sarà ripagata“.

Il general manager del Team Jayco AlUla, Brent Copeland, ha ribadito: “Filippo ha chiaramente molto talento e questo è stato evidenziato non solo dalla sua vittoria ai Campionati Italiani, ma anche dai suoi risultati passati. Purtroppo ha dovuto affrontare diversi problemi che gli hanno causato diverse battute d’arresto e gli hanno impedito di mostrare il suo vero potenziale. Ora siamo lieti di dargli il pieno supporto che merita per raggiungere i suoi obiettivi. Desidero ringraziare personalmente Carlo Beretta e il suo team Swatt Club per aver reso facile il trasferimento di Filippo e per aver dato a lui e a noi stessi il pieno supporto in questa operazione. È stato un piacere avere a che fare con Filippo e il suo team e non vediamo l’ora di lavorare con lui“.