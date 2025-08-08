Ciclismo: Wout van Aert rinuncia agli Europei e ai Mondiali, la stagione si concluderà a settembre

La vittoria a Parigi è stata sicuramente l’apice di una stagione con alti e bassi, ma che è andata in crescendo. Tanti impegni e sicuramente voglia di fermarsi per Wout van Aert che ha deciso di non disputare gli appuntamenti più importanti di inizio autunno in questo 2025.

Il belga della Visma-Lease a Bike ha annunciato infatti tramite i canali della propria squadra il suo programma per il finale di stagione. Tornerà in gara al Giro di Germania (20-24 agosto), per poi disputare in Francia la Bretagne Classic e trasferirsi in Canada per i GP di Quebec e Montreal. Ultima prova stagionale sarà la Super 8 Classic il 20 settembre.

Le sue parole: “È stato un anno fantastico, con obiettivi importanti che si sono susseguiti rapidamente. Le classiche di primavera e il Tour erano i miei obiettivi principali. Sono anche felice di aver finalmente potuto vivere l’esperienza del Giro. Dopo una stagione così piena di impegni, è fondamentale non esagerare”.

Una doppia rinuncia importante: “Ecco perché abbiamo deciso di concludere la mia stagione dopo il Super 8 Classic e di saltare sia il Campionato del Mondo che quello Europeo”.