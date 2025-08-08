Ciclismo mercato 2025: tutti i colpi già messi a segno per la stagione 2026

Come di consueto il mese di agosto dà l’incipit alle operazioni di ciclomercato che dureranno fino all’inizio della prossima stagione. Fino ad ora pochi colpi per le varie compagini World Tour, ma ci sono già degli scossoni interessanti in attesa della fine del calendario.

La Soudal-QuickStep è ovviamente l’assoluta protagonista del mercato. L’addio è pesantissimo: a lasciare il Wolfpack Remco Evenepoel, da mesi pronto al passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe che è diventato ufficiale da qualche giorno. Lo squadrone belga dunque perde il bicampione olimpico e iridato a cronometro.

Compagine di Lefevere pronta a virare nuovamente sul vecchio amore: le Classiche del Nord. Arrivano due innesti di qualità per il pavé belga: Jasper Stuyven dalla Lidl-Trek e Dylan van Baarle dalla Team Visma | Lease a Bike, rispettivamente vincitori di una Milano-Sanremo e di una Parigi-Roubaix.

Saluta momentaneamente il World Tour un velocista di gran qualità come Dylan Groenewegen che è pronto ad esaltarsi con la maglia della Unibet Tietema Rockets, che ha acquisito anche Elmar Reinders, altro neerlandese ex Team Jayco AlUla.