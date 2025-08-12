Kickboxing: Trovalusci-Ceci-Lanzilao, tris azzurro in semifinale ai World Games

Mattina di un certo livello per il contingente italiano, molto qualificato peraltro, che rappresenta la kickboxing tricolore ai World Games. Federica Trovalusci, Gabriele Lanzilao e Francesca Ceci sono in semifinale nelle rispettive categorie di peso legate al point fighting: li rivedremo tutti nella giornata di domani, a orari indubbiamente più abbordabili di quelli odierni (si parla delle 12:15 del nostro Paese, le 18:15 a Chengdu, come primo orario).

Trovalusci, all’esordio nei quarti dei -50 kg con l’australiana Leasha Morrison, è sostanzialmente implacabile vincendo per 13-3 e guadagnandosi un appuntamento con la slovena Tyra Barada domani alle 12:30; è Kilinc (Turchia)-Aguilar del Carmen (Guatemala) l’altra semifinale.

Lanzilao, invece, comincia bene con un 9-3 il proprio cammino nei -63 kg sul messicano Raul Campizano, e adesso dovrà vedersela con il bulgaro Borislav Radulov, mentre l’altra semifinale è Veres (Ungheria)-Viczian (Germania). Per l’azzurro appuntamento alle 12:15 di domani.

Ceci, infine, non si fa troppi problemi nei -60 kg per disporre a proprio piacimento della sudafricana Leanne Elizabeth van der Mescht. 10-0 il punteggio finale, e domani alle 13:30 ci sarà la sfida alla britannica Evelyn Neyens. L’altra semifinale è Goralczykova (Slovacchia)-Georgieva (Bulgaria).