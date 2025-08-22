Julio Velasco: “Festeggiato come se avessimo battuto il Brasile: è umiltà. Lasciarsi gli errori alle spalle”

L’Italia ha incominciato con il piede giusto la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley femminile, regolando la Slovacchia con un secco 3-0 sul campo di Phuket (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno faticato a carburare nel primo set, poi si sono sciolte e hanno regolato un avversario decisamente inferiore dal punto di vista tecnico. Trentesimo successo consecutivo per la nostra Nazionale, issatasi in testa al girone alla pari con il Belgio in questa rassegna iridata dove è la favorita della vigilia.

Il CT Julio Velasco ha analizzato l’incontro ai microfoni della Rai: “Anche nelle altre partite le squadre sfidanti hanno fatto un primo set validissimo e poi sono scalate alla distanza. Noi abbiamo avuto problemi muro-difesa sui loro attacchi e loro ne hanno approfittato. Bisogna essere consapevoli che siamo una squadra molto forte, ma dobbiamo sempre migliorare e rispettare ogni avversario. Non è una cosa normale vincere e mi è piaciuto il festeggiamento a fine partita, come se avessimo battuto il Brasile: anche questo è umiltà“.

Il Guru ha poi proseguito: “Siamo arrivati all’ultimo momento perché il Mondiale è lungo, bisogna restare tre settimane giocando un giorno sì e un giorno no, ora dobbiamo sistemare alcune cose, dobbiamo pensare palla su palla. Il non pensare agli errori dà leggerezza, se invece quando li si commette si sta lì a pensarci… Gli errori succedono, bisogna pensare alla palla successiva ed è quello su cui insistiamo. In allenamento si ripete quando si fa un errore, in partita bisogna pensare allo scambio dopo“.

Il tecnico ha poi concluso, proiettandosi anche verso i prossimi impegni: “Quando le squadre forti fanno errori si innervosiscono. Con Cuba e Belgio saranno altri tipo di partite. Siamo molto tranquilli e consapevoli, con rispetto per le avversarie“.