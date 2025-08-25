Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””

Jasmine Paolini ha superato al primo turno degli US Open 2025 l’australiana Destanee Aiava, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6, sintesi di un match più impegnativo del previsto. La N.1 d’Italia ha infatti dovuto fare perno sulla sua esperienza, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set ma mantenendo alta la concentrazione nei momenti chiave.

Bilancio comunque positivo per l’azzurra, reduce dal buon torneo di Cincinnati e motivata ad arrivare fino in fondo anche nell’ultimo Slam della stagione. Una volta arrivata in conferenza stampa, la toscana ha analizzato nel dettaglio quanto fatto: “E’ stata una buona partita. Lei giocava un buon tennis, credo che ami questi campi veloci, anche all’Australian Open aveva giocato bene. Poteva essere un turno molto insidioso. Più che del tennis sono contenta di come ho gestito i momenti importanti della partita, ho cercato sempre di rimanere positiva”.

Paolini ha quindi proseguito: “All’inizio sono rimasta sorpresa perché giocava tanti rovesci lungolinea in momenti che non mi aspettavo. Io ho cercato di coprire ma a volte sferrava colpi pesanti, la palla arrivava veloce. Per essere stato un primo turno, non è stato facile. Prossime avversarie? Le conosco entrambe. Con Iva Jovic ci ho giocato a Indian Wells, poi a Cincinnati l’ho osservata a lungo perché potevo giocarci contro; con Aljaksandra Sasnovič ho fatto alcuni allenamenti. Sono entrambe valide. In genere non guardo io le partite, lo fa il mio team. Ci sono volte in cui non conosco le giocatrici e allora guardo qualcosa anche io. In questo caso però le conosco”.

In ultimo la tennista ha aggiunto: “La partita la guarderanno Federico e Sara; poi ne parleremo insieme, cercheremo di avere un piano per avere le idee chiare. Per ora abbiamo fatto così. Anche oggi malgrado qualche sorpresa, ero preparata. Cerco di pensare alla partita che devo affrontare senza andare troppo oltre. Cincinnati? Ho ritrovato serenità e sensazioni positive che mi avevano abbandonato negli ultimi due tornei. Sono contenta di aver fatto un po’ di partite importanti per questo Slam. Mi è piaciuto il livello che ho messo in campo, spero di portarlo anche qui con continuità”.