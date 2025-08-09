Jannik Sinner riparte con una vittoria: “Non sapevo cosa aspettarmi, ho servito come volevo. Il caldo…”

Jannik Sinner ha esordito con una brillante vittoria al Masters 1000 di Cincinnati, dove è tornato a giocare a quasi un mese di distanza dal trionfo a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha incominciato la propria avventura sul cemento statunitense regolando il colombiano Daniel Galan in due set a senso unico e imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-1. Tutto comodo per il fuoriclasse altoatesino, che al terzo turno se la dovrà vedere con il canadese Gabriel Diallo.

Il campione in carica sarà atteso da un esame importante contro un rivale insidioso che potrebbe creare dei grattacapi, ma partirà con tutti i favori del pronostico. Al termine dell’incontro odierno l’azzurro ha espresso la propria soddisfazione: “I match sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento, non sapevo cosa aspettarmi oggi. Sono molto contento. Non è facile giocare qui, è molto veloce, a tratti ho servito come volevo in questa partita“.

Il 23enne ha poi proseguito nella propria analisi: “Per essere il primo match sono soddisfatto, sono contento di essere tornato qui perché il pubblico è molto partecipe. Il caldo si sente, anche nel riscaldamento si sentiva di già. Sapevo che le condizioni qui sono toste, oggi è andato tutto nella direzione giusta. Quando entri nello scambio in queste condizioni devi stare attento a dosare le energie“.