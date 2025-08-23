Jannik Sinner chiamato ad infrangere un tabù storico agli US Open

Domani si alza il sipario sul torneo di singolare maschile dello US Open 2025. L’attesa ovviamente è tutta per Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo la sfortuna finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove ha dovuto ritirarsi dopo appena cinque game contro Carlos Alcaraz. Le preoccupazioni per il malessere avuto dal numero uno del mondo sono già completamente dimenticare e l’altoatesino si presenta a New York come il principale favorito e con l’obiettivo di infrangere il tabù del bis a Flushing Meadows.

Infatti è addirittura dal 2008 che nell’albo d’oro dello Slam americano non si ripete il nome del vincitore dell’anno precedente. In quella circostanza ci riuscì Roger Federer, che per la precisione conquistò il suo quinto US Open consecutivo. Dal pokerissimo del campione elvetico, però, non ci è mai più riuscito nessuno, neanche Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Proprio lo spagnolo ed il serbo sono quelli ad esserci andati più vicino, anche perchè sono gli unici campioni che sono poi tornati in finale l’anno successivo. Nel 2010 Nadal riuscì a battere Djokovic, ma l’anno successivo il nativo di Belgrado si prese la rivincita. Nel 2012 poi Djokovic tornò nuovamente in finale, ma ad evitare il bis del serbo fu Andy Murray in un’epica battaglia al quinto set.

Djokovic ci ha poi riprovato tra il 2015 ed il 2016. Prima la conquista del suo secondo US Open della carriera, battendo Roger Federer, ma l’anno successivo fu Stan Wawrinka a prendersi una clamorosa vittoria a New York, battendo in quattro set il serbo.

Dunque una nuova impresa tutta da scrivere per Jannik Sinner, che bisogna ricordare è imbattuto da tre Slam consecutivi sul cemento, avendo vinto per due volte di fila gli Australian Open, con in mezzo proprio il successo americano dell’anno scorso, quando si impose in finale contro Taylor Fritz.