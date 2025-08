Inline hockey, World Games 2025: l’Italia è tra le qualificate! Gli scenari degli azzurri

I World Games 2025 – quest’anno – sono il momento più atteso da tutti gli sportivi che praticano una disciplina che non fa parte della ribalta olimpica per provare a scrivere il loro nome nella storia. A Chengdu, dal 7 al 17 agosto, la Nazionale maschile di Inline Hockey va a caccia di una medaglia: con l’obiettivo di vivere momenti straordinari in terra cinese.

In Asia saranno “soltanto” 8 le squadre qualificate, che inizieranno il torneo in 2 gruppi da 4 squadre ciascuno. Nel Gruppo A ci saranno Namibia, Taipei, USA e Cina, mentre nel Gruppo B Italia, Francia, Cechia e Argentina.

Gli azzurri hanno legittime chance di medaglia, insieme a Stati Uniti, Francia e Cechia. Il Gruppo B, di cui fa parte la pattuglia tricolore sarà quello più difficile da decifrare, anche perché una fra Italia, Francia e Cechia verrà eliminata, dal momento che dopo le prime tre partite di round robin saranno solo le prime due classificate ad accedere alle semifinali che poi decreteranno chi si andrà a giocare l’oro nella finalissima e chi il bronzo nella gara valevole per il 3° e 4° posto.

Agli ultimi Mondiali, quelli del 2024 a Roccaraso (in Abruzzo), il podio si è così composto: States, Cechia, Italia per oro, argento e bronzo, mentre agli Europei di qualche settimana fa a Cittadella (Veneto) la selezione italica è rimasta fuori dalle medaglie a beneficio di Francia, Cechia e Svizzera (con gli elvetici che però non faranno parte dei World Games 2025).

La delusione è stata cocente, ma per i ragazzi dei ct Luca Rigoni e Dennis Sommadossi questo incidente di percorso potrebbe essere il trampolino per cercare di cogliere un grande risultato in Cina. Di seguito l’elenco completo dei 14 convocati dell’Italia per i World Games 2025.

Capo Delegazione: Gianluca Tomasello

CT: Luca Rigoni e Denis Sommadossi

Giocatori

Mattia Mai

Daniele Facchinetti

Tobia Vendrame

Pietro Ederle

Matteo Barsanti

Lorenzo Campulla

Francesco Campulla

Giacomo Masiero

Andrea Bellini

Alessio Lettera

Emanuele Ferrari

Davide Dal Sasso

Riccardo Dal Ben

Alessandro Rossetto

Gruppo A World Games 2025: Namibia, Taipei, USA e Cina;

Gruppo B World Games 2025: ITALIA, Francia, Cechia, Argentina.