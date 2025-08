IndyCar, Fox acquista delle quote di Penske Entertainment

In attesa delle ultime tre prove del 2025, Fox Corporation ha annunciato di avere acquisito un terzo delle quote di Penske Entertainment, società che gestisce oramai da qualche anno la NTT IndyCar Series e l’Indianapolis Motor Speedway.

La società in cui è inserita FOX Sports si unisce quindi a Roger Penske nella gestione della più importante categoria americana riservata alle monoposto. Si rafforza quindi il legame tra la IndyCar e FOX Sports, partner media dal 2025 della serie in sostituzione di NBC.

Roger Penske ha affermato in una nota: “Questa partnership si basa su una fiducia di lunga data e su una visione condivisa per il futuro. FOX vede l’incredibile potenziale del nostro sport e vuole svolgere un ruolo attivo nel costruire il nostro percorso di crescita. Lachlan Murdoch e il suo team sono impegnati per il nostro successo e porteranno incredibile energia e innovazione all’IndyCar”.

Settimana prossima la NTT IndyCar Series tornerà in azione a Portland in Oregon prima del finale tra Milwaukee (Wisconsin) e Nashville (Tennessee). FOX ha anche prolungato il proprio contratto per trasmettere la serie dopo aver registrato una media di 7,01 milioni di spettatori per la 500 Miglia di Indianapolis 2025, risultato che non accadeva da 17 anni (+41% rispetto al 2024).