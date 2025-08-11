Il direttore del Masters 1000 canadese avvisa Sinner e Alcaraz: “Assicuratevi di esserci nel 2026”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i dominatori incontrastati del tennis mondiale con un ampio margine sulla concorrenza, come dimostrano i risultati dell’ultimo biennio e soprattutto di questa stagione. L’assenza in Canada dell’azzurro e dello spagnolo ha dunque inevitabilmente diminuito l’appeal del Masters 1000 di Toronto andato in scena tra fine luglio e inizio agosto, e vinto poi dallo statunitense Ben Shelton.

“Jannik e Carlos dovrebbero guardare al nostro tour, l’ATP, e impegnarsi a giocare i tornei più importanti. Il calendario della stagione tennistica? Per me è un problema, è troppo lungo. Ci sono troppi tornei, in particolare da 250 e 500 punti. Ora poi arriverà anche l’evento in Arabia Saudita…“, ha dichiarato il direttore del torneo di Toronto a margine dell’intervista al podcast di John Isner ‘Nothing Major’.

Karl Hale resta comunque fiducioso sulla presenza di Sinner e Alcaraz nel 2026 a Montreal (è prevista l’alternanza tra due città per l’Open del Canada): “Stiamo parlando con loro per assicurarci che in futuro partecipino al nostro evento. L’anno prossimo, poi, trascorreranno non due ma ben tre settimane fra Wimbledon e il 1000 canadese: sarà un passaggio meno serrato fra un torneo e l’altro. Del resto stavamo trattando con loro anche quest’anno, quando si sono ritirati“.

“Abbiamo parlato con entrambi per diversi giorni chiudendo: ‘Ok, siamo qui. Nel 2026 sarete a Montreal, assicuratevi di partecipare a quel torneo’. E sono molto fiducioso che ciò avverrà. Non credo sarà un problema, grazie anche a ciò che stiamo facendo nel tour coi bonus e i premi“, ha aggiunto il direttore del Masters 1000 canadese.