Gottardi-Orsi Toth, impresa ad Amburgo: prima finale Elite16 della carriera

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno scritto una pagina importante della storia del beach volley azzurro conquistando la finale del prestigioso Elite16 di Amburgo. Il duo italiano, protagonista di un torneo impeccabile, ha raggiunto l’ultimo atto della competizione senza conoscere sconfitta, superando in semifinale la coppia tedesca Müller/Tillmann con un convincente 2-0 (21-19, 21-13). Questa sera, alle 19, si giocheranno il titolo contro le brasiliane che usciranno dall’altra semifinale, un derby verdeoro tra Thamela/Victoria e Ana Patricia/Duda.

Il percorso delle due azzurre è stato lineare e brillante fin dalla fase a gironi. Inserite nella pool F, hanno esordito imponendosi sulle canadesi Plachette/Richard, per poi piegare con autorevolezza le francesi Vieira/Chamereau, fresche vicecampionesse europee. Due affermazioni che hanno garantito subito la qualificazione agli ottavi di finale, lanciando Gottardi e Orsi Toth verso la fase a eliminazione diretta con grande fiducia.

Da lì è iniziata una vera e propria scalata contro le padrone di casa. Prima Bock/Lippmann, poi Ittlinger/Grüne e infine Müller/Tillmann: tre coppie tedesche affrontate e superate con determinazione e lucidità. Nel primo set le azzurre hanno saputo gestire al meglio un vantaggio conquistato sin dall’inizio (5-3 e 12-9) giocando bene la fase cambio palla e vincendo 21-19. Decisivo nel secondo set un break di 5-1 per le azzurre sull’11-10, che ha lanciato la coppia italiana sul 16-12 che ha lasciato a distanza le padrone avversarie fino al 21-13.

L’intesa tra Valentina e Reka è apparsa in costante crescita: Gottardi ha messo in campo tutta la sua energia a muro e nella gestione del cambio palla, mentre Orsi Toth ha fatto valere la sua esperienza e la sua fisicità in difesa. Una combinazione che ha reso la coppia solida, capace di esprimere un gioco equilibrato e allo stesso tempo aggressivo, in grado di adattarsi a ogni avversaria affrontata.

Per entrambe si tratta della prima finale in carriera in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour, un traguardo che testimonia il percorso di crescita del progetto federale e l’ambizione di queste due atlete. Al di là del risultato della finale, la certezza è che Gottardi e Orsi Toth abbiano dimostrato di poter competere stabilmente ai massimi livelli internazionali, segnando un ulteriore passo avanti nel cammino del beach volley italiano.