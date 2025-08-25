Golf: magia Tommy Fleetwood, vince Tour Championship e FedEx Cup!

La stagione 2025 del PGA Tour, almeno quella che conta, finisce con una delle più belle storie che si potessero mai scrivere. Non solo Tommy Fleetwood va a vincere il suo primo torneo in carriera sul circuito americano, ma lo fa nell’evento più ambito, il Tour Championship, la conclusione della parte più importante della stagione a stelle e strisce, quella che regala la FedEx Cup. E lui se la va a prendere guadagnandosi il numero 6 del mondo e dieci milioni di dollari. Il tutto trovandosi a gestire con saggezza un ultimo giro da -2 che gli regala il -18 complessivo: 64 63 67 68 il suo score finale.

Non trova il recupero (anzi si distanzia ancora di più) l’USA Russell Henley, tra le sorprese positive della settimana, autore di un -1 che lo porta a -15 e gli permette, comunque, di affiancare un Patrick Cantlay non nella stessa forma dei primi tre giri (+1 nell’ultima domenica).

Alle loro spalle, però, l’uomo del giorno è fuor di dubbio Corey Conners. Il canadese realizza una performance stupenda, girando in -8, recuperando ben 12 posizioni e attestandosi al quarto posto a -14. Si concede il lusso di porsi di fianco a Scottie Scheffler: per il numero 1 del mondo la compagnia non è solo quella di Conners, ma anche di Cameron Young (bravo anche lui, -4 oggi).

Il gruppo dei settimi si compone di Justin Thomas, Sam Burns e Keegan Bradley (-13 con Bradley che avrebbe potuto fare di più e chiude pari con il par; -5 per JT). A -12 chiude l’accoppiata composta da Chris Gotterup e Ben Griffin: i due restano in top ten. E dietro di loro, a -11, con un grande -7 Viktor Hovland lancia un messaggio a Luke Donald al fine di farsi chiamare per la Ryder Cup, non essendo riuscito a entrare nei 6 automaticamente qualificati per il Team Europe.