Golf, Cantlay e Fleetwood appaiati al comando del Tour Championship ad un round dal termine

Lo spettacolo del Tour Championship continua con nuovi scossoni di classifica. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine dell’evento che chiude i playoff FedEx riservato ai migliori 30 golfisti del ranking che si divideranno uno spaziale montepremi di 40 milioni di dollari. Ci sono due uomini al comando, ovvero l’inglese Tommy Fleetwood e l’americano Patrick Cantlay. Entrambi guidano la leaderboard con lo score di -16 (194 colpi), con lo statunitense che impatta il britannico grazie ad una superba tornata -6 bogey free.

Ancora golfisti made in USA nelle posizioni d’inseguimento. Al terzo posto con il punteggio di -14 troviamo infatti Russell Henley, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Keegan Bradley, migliore di giornata a margine del superbo -7 piazzato nel sabato a stelle e strisce. -12 e quinta posizione per un sornione Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking sta disputano un torneo costante, senza picchi né scivoloni, e tuttavia è a sole 4 lunghezze dalla coppia di testa a 18 buche dalla conclusione.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) sesto posto a .10 per l’americano Cameron Young che precede di un colpo i connazionali Sam Burns e Ben Griffin, e l’irlandese Shane Lowry. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -8 lo scozzese Robert MacIntyre, il canadese Nick Taylor, e gli statunitensi Justin Thomas, Chris Gotterup ed Akshay Bhatia. Classifica corta ma il discorso per la vittoria sembra chiuso ai primi 5 della leaderboard provvisoria.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio all’ultimo e decisivo round. Scheffler proverà ad attaccare andando a caccia del back-to-back dopo il successo della scorsa stagione. Il duello Fleetwood-Cantlay non è così scontato in quanto gli inseguitori, su tutti Henley e Bradley, sono appiccicati a pochissimi colpi dai battistrada. Sarà dunque un epilogo da seguire con il fiato sospeso.