Golf, il British Masters piatto forte del fine settimana. Laporta vuole stupire dinanzi al nutrito gruppo di inglesi

Il DP World Tour, salutata la Danimarca, si sposta in Gran Bretagna per uno degli storici appuntamenti del circuito europeo. Da giovedì infatti occhi puntati sul British Masters (montepremi 3.5 milioni di dollari), evento nato nel 1946 che conserva il fascino degli esordi. Il danese Niklas Nørgaard per la prima volta in carriera difende un titolo. 12 mesi orsono infatti conquistò l’evento inglese nonostante un doppio bogey alla buca 15 nell’ultimo e decisivo round.

“Tornare al Belfry da campione in carica è un qualcosa di incredibile”, ha dichiarato Nørgaard. “Vincere il mio primo titolo nel DP World Tour proprio qui è stato davvero un sogno, ed i ricordi di quella settimana mi rimarranno impressi per sempre”, conclude il danese in sede di presentazione. Non sarà di certo facile il back-to-back, con diversi golfisti che cercano il successo di tappa ed altri che vanno a caccia della qualificazione ai Playoff del circuito europeo, oltre che della riconferma in vista della prossima stagione.

Il British Masters sarà inoltre l’ultimo torneo valido per la qualificazione dei giocatori europei alla Ryder Cup. Cinque dei sei posti sono stati già assegnati al nordirlandese Rory McIlroy, allo scozzese Robert MacIntyre, ed agli inglesi Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton. Sarà sfida aperta a distanza tra l’irlandese Shane Lowry, impegnato nel Tour Championship oltreoceano, ed il danese Rasmus Højgaard. Per questo motivo l’edizione che inizierà giovedì avrà ancor più peso.

Quattro gli italiani al via con Francesco Laporta che proverà a reggere il ritmo dei migliori nei primi due round per poi cercare di agguantare la terza importante top ten stagionale. Alla ricerca di conferme Gregorio De Leo dopo l’ottimo quarto posto colto qualche giorno fa al Danish Golf Championship. Vogliosi invece di riscattare una finora opaca estate Guido Migliozzi ed Andrea Pavan. Per il successo occhi puntati sulla nutrita truppa inglese con Matt Fitzpatrick, Eddie Pepperell, Andy Sullivan, Aaron Rai, Danny Willett e Marco Penge che si dividono il ruolo di favoriti. Quest’ultimo sogna il bis dopo il fresco successo colto in Danimarca.