Giro di Polonia 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Sarà sfida Ayuso-Tiberi per il successo finale?

Si scaldano i motori in vista del grande appuntamento di fine mese con la Vuelta di Spagna. Prenderà il via lunedì 4 agosto e si concluderà domenica 10 agosto il Giro di Polonia 2025. La corsa, giunta all’ottantaduesima edizione, si articola in sette tappe per un totale di 1074,9 chilometri. Un tracciato sempre vario garantirà il giusto spazio a tutte le tipologie di corridore con salite, una cronometro e arrivi congeniali ai velocisti.

Il grande favorito della vigilia, almeno sulla carta, sembra essere lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG. Alle sue spalle potrebbero inserirsi il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, il britannico Max Poole della Team Picnic PostNL e il ceco Mathias Vacek della Lidl-Trek. L’Italia affida le sue speranze ad un contingente di assoluta qualità capeggiato da Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. Da seguire con interesse anche le prove dei corridori della XDS Astana Team: Diego Ulissi e Alberto Bettiol.

IL PERCORSO E LE TAPPE DEL GIRO DI POLONIA

Lunedì 4 agosto, prima tappa: Wrocław -Legnica (199,7 km)

Si parte da una frazione che, almeno nelle intenzioni di partenza degli organizzatori, dovrebbe concludersi con l’arrivo in volata. L’unico ostacolo di giornata è infatti la salita di Prochowiche, quarta categoria di 0,9 chilometri al 2.3% di pendenza media, che si trova a diciotto chilometri dalla conclusione.

Martedì 5 agosto, seconda tappa: Hotel Gołębiewski Karpacz-Karpacz (149,4 km)

I corridori si cimentano con una tappa decisamente più impegnativa nella quale affronteranno quattro salite di seconda categoria. A cinquantacinque chilometri dalla conclusione inizia il circuito finale che propone la doppia scalata della salita di Przeleczy Srednica, seconda categoria di 3,8 chilometri al 3,7% di pendenza media. La giornata si chiude con l’arrivo in salita di Karpacz, asperità di 3,1 chilometri al 6,7%.

Mercoledì 6 agosto, terza tappa: Wałbrzych-Wałbrzych (159,3 km)

Sei GPM di seconda categoria ed uno di prima caratterizzano la fisionomia di una frazione che torchierà a dovere i partecipanti. I corridori scalano per due volte, in maniera alternata, il Przelecz Walimska, seconda categoria di 4,1 chilometri al 5,5%, e il Przelecz Niedzwiedizca, seconda categoria di 1,2 chilometri all’8,8%. A poco meno di quarantacinque chilometri dalla fine il gruppo affronta il Rzeczka, prima categoria di 1,9 chilometri al 9,6%, e conclude la giornata con un nuovo passaggio sulle asperità affrontate nelle fasi iniziali della tappa. Il tratto conclusivo in leggera discesa che riporteranno la carovana a Wałbrzych dove sarà posto il traguardo.

Giovedì 7 agosto, quarta tappa: Rybnik-Cieszyn (201,4 km)

La prima parte di gara si sviluppa su un tracciato senza significative difficoltà altimetriche. Nella parte centrale la carovana affronta tre GPM, due di prima ed uno di seconda categoria. il Przelecz Przegibek, prima categoria di 41 chilometri al 5,7%, l’Orle Gniazdo, seconda categoria di 2 chilometri al 7,9%, e il Przelecz Salmopol, prima categoria di 5,3 chilometri al 5,8%, contribuiranno a rendere la corsa selettiva, ma non saranno decisivi per la vittoria. Determinante per il successo finale potrebbe rivelarsi il circuito finale di 6,5 chilometri estremamente tecnico.

Venerdì 8 agosto, quinta tappa: Katowice-Zakopane (206,1 km)

La frazione più lunga della corsa inizia con la scalata del Kocierz, prima categoria di 4,1 chilometri al 7,3%. Un tratto movimentato accompagnerà la carovana verso il Przelecz Krowiarki, prima categoria di 8,6 chilometri al 4,6%. Uno strappo di 4,1 chilometri al 5,4% anticiperà l’arrivo a Zakopane.

Sabato 9 agosto, sesta tappa: Bukowina Resort-Bukowina Tatrzańska (147,5 km)

Sarà una impegnativa tappa in circuito a definire la fisionomia della graduatoria prima del gran finale. I corridori affrontano per tre volte ciascuna il muro di Harnaś, prima categoria di 1,8 chilometri al 7,9%, e il muro di Bukovina, 2,5 chilometri all’8%. La corsa si chiude con l’ascesa agli 894 metri di Bukowina Tatrzańska, asperità di 1,8 chilometri al 7,5%.

Domenica 10 agosto, settima tappa: Wieliczka-Wieliczka(12,5 km)

La cronometro individuale costituirà l’atto conclusivo del Giro di Polonia 2025. La prova contro il tempo, partenza e arrivo saranno posti presso la Miniera di Sale di Wieliczka,inizia con un percorso di 2,2 chilometri in salita. Terminato lo strappo iniziale, tutto il resto della prova sarà poi favorevole ai corridori che potranno spingere grandi rapporti e raggiungere velocità elevate.