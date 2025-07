Ginnastica, gli ultimi aggiornamenti su Lorenzo Bonicelli: “Permane un danno neurologico da valutare”

Giungono nuovi importanti novità sulle condizioni di Lorenzo Bonicelli, ginnasta rimasto vittima di un terribile infortunio durante la prova degli anelli alle Universiadi 2025 in Germania. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, la FGI ha comunicato alcuni aggiornamenti arrivati dopo l’incontro tra il Professore Andrea Ferretti, Presidente della Commissione Medica della Federginnastica nonché Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, e l’equipe medica tedesca di Essen.

Secondo quanto riportato da Ferretti, “Bonicelli presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane un danno neurologico, la cui entità non è valutabile”.

Il ventitreenne allo stato attuale è in buone condizioni generali, nonostante gli sia stata praticata una tracheotomia per poter agevolare la respirazione. Per delle eventuali dimissioni, si dovrà aspettare almeno un’altra settimana. “Il professor Ferretti – prosegue il comunicato – che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il Presidente Federale Andrea Facci ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni.

In conclusione la FGI fa sapere che Lorenzo è “Circondato dall’amorevole affetto di mamma Vania, papà Simone e della fidanzata Lisa Rigamonti, che dal momento dell’incidente si sono precipitati nella cittadina tedesca della Rhine Ruhr da Abbadia Lariana e non lo hanno mai lasciato solo come tutto il movimento ginnico italiano, a cominciare dal CAT di Seveso, dove si allenava tutti i giorni, e dalla società di Lecco dove in cui è cresciuto”.