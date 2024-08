Flag football, 4 vittorie su 4 per Italia maschile e femminile ai Mondiali di Lahti

Proseguono senza soluzioni di continuità i Campionati Mondiali di flag football 2024, in corso di svolgimento a Lahti, in Finlandia: nella giornata di ieri la Nazionale maschile aveva perso 33-34 contro il Canada, quindi aveva dominato 50-27 contro la Finlandia. Nella giornata odierna, invece, solo buone notizie. Sia per il comparto maschile, sia per quello femminile.

Quattro vittorie su quattro partite giocate per i colori azzurri. Le nostre portacolori, infatti, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alle vittorie su Corea del Sud (25-12) e Danimarca (un rotondo 47-6). Con questi risultati le azzurre chiudono al terzo posto il Girone B e domani sfideranno la Germania nel primo match ad eliminazione diretta.

La Nazionale maschile, invece, ha strapazzato Singapore con il punteggio di 62-6, quindi ha replicato con un netto 48-26 sulla Germania. Domani, per i ragazzi di coach Gerbaldi, arriverà la delicatissima sfida contro gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica. Lo scoglio più duro possibile per puntare alla zona medaglie.