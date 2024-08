Flag football, finisce il sogno dell’Italia ai Mondiali. Uomini out con gli USA, donne beffate dall’Austria

Giornata amara per i colori azzurri ai Mondiali di flag football 2024 in corso di svolgimento a Lahti, in Finlandia. Nei due tornei, infatti, le nostre Nazionali sono uscite sconfitte nei rispettivi match ad eliminazione diretta, chiudendo quindi in anticipo i sogni di salire sul podio. La formazione maschile ha ceduto al cospetto degli USA, mentre quella femminile è stata sconfitta ai quarti di finale.

Gli azzurri avevano l’arduo compito di fermare i campioni del mondo degli Stati Uniti che, come ampiamente previsto, hanno avuto la meglio sulla nostra formazione con il punteggio di 46 a 21 (24-13 e 22-8) gestendo ogni momento del match nel migliore dei modi e chiudendo diversi drive con mete che hanno fatto la differenza, scavando il solco decisivo.

Molto più combattute, invece, le partite della nazionale femminile. Nel primo impegno di giornata, infatti, l’Italia ha sconfitto la Germania nel suo match valevole per gli ottavi di finale. Un 19-16 davvero particolare. Primo tempo dominato dalle teutoniche e chiuso sul 16-0, quindi rimonta rabbiosa delle nostre per un parziale clamoroso di 19-0.

A quel punto, quindi, è stata la volta della partita contro l’Austria nei quarti di finale. Le biancorosse (che avevano superato il Brasile per 34-32) hanno avuto la meglio per 29-26 in un incontro tiratissimo. 13-13 il punteggio di metà gara, quindi decisivo il 16-13 delle austriache nella ripresa.