F1, Lando Norris: “La concorrenza è serrata, dobbiamo trovare ulteriore prestazione”

Lando Norris chiude con un sorriso convinto il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il pilota inglese ha piazzato il miglior tempo in entrambe le sessioni, dando la sensazione di essere ripartito da dove aveva lasciato prima delle vacanze estive.

Il miglior tempo della FP2 lo ha fissato, come detto, il pilota del team McLaren in 1:09.890 con appena 87 millesimi di vantaggio su un ritrovato Fernando Alonso, mentre è terzo il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 89. Quarta posizione per George Russell a 384 millesimi dalla vetta, quinta per il padrone di casa Max Verstappen a 588, mentre è sesto Lewis Hamilton a 848 con la prima delle due Ferrari. Settimo Yuki Tsunoda a a905, ottavo Charles Leclerc a 944 con una SF-25 in difficoltà, quindi nono Franco Colapinto a 1.067 con Nico Hulkenberg che completa la top10 a 1.190.

Al termine della giornata sulla pista olandese il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato bello tornare in macchina. È sicuramente una pista in cui entri e capisci subito cosa può fare una F1. Abbiamo avuto condizioni più difficili, ma è stato un buon inizio di weekend. La concorrenza è serrata, più serrata di quanto vorremmo, quindi vedremo cosa possiamo fare durante la notte per cercare di trovare un po’ di prestazioni”.