Erice vince contro Salerno e conquista la Supercoppa 2025

L’AC Life Style Erice inizia alla grande la stagione di pallamano 2025/26 vincendo il titolo nella Supercoppa dopo una nuova appassionante lotta contro Jomi Salerno. Le siciliane festeggiano davanti ai propri tifosi imponendosi per 28-27 contro le vincitrici dell’ultimo Scudetto.

Le Arpie si confermano dopo quanto accaduto negli ultimi anni: Martina Iacovello e compagne ottengono la terza Supercoppa consecutiva a pochi mesi dal terzo successo nella Coppa Italia, risultato ottenuto sempre contro Salerno.

Irene Fanton e Ramona Manojlovic hanno subito mostrato un ottimo ritmo al debutto con Erice, Salerno ha provato a rispondere durante i primi trenta minuti d’azione riuscendo a concludere il primo tempo con un divario di soli 5 punti (11-16).

Le detentrici dello Scudetto 2024/25 hanno iniziato forte il secondo tempo recuperando qualche punto ad Erice. Le campionesse d’Italia hanno però sempre mantenuto un piccolo margine di sicurezza, decisivo per l’assegnazione del titolo Supercoppa 2026. Salerno ci ha provato fino alla sirena finale, il duello è terminato con una differenza di un solo punto.

La regular season di Serie A1 inizierà ufficialmente il prossimo 6 settembre con la prima giornata. L’attenzione si sposta ora sulla Supercoppa maschile, contesa sempre al Pala Cardella tra Conversano e Cassano Magnago.