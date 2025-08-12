Pallamano: ori per Argentina e Germania nel beach handball ai World Games

I tornei di beach handball ai World Games 2025 di Chengdu hanno emesso i loro verdetti in merito all’assegnazione degli ori, al maschile e al femminile, e al completamento dei posti sul podio. Nella giornata delle finali, ecco come sono andate le cose.

Torneo Femminile

A far festa è stata l’Argentina che, nell’atto conclusivo, si è imposta agli shoot out contro una tostissima Germania. Primo parziale di gioco appannaggio delle teutoniche, che hanno chiuso sul 14-20, poi rimonta delle sudamericane, capaci di portare la partita alla lotteria finale con un perentorio 22-12. A quel punto shoot out e la maggiore lucidità delle argentine, abili a imporsi 7-2.

Medaglia di bronzo alla Spagna: le iberiche non hanno lasciato scampo alla Danimarca. Un secco 2-0, con i parziali di 20-16 e 18-10.

Torneo Maschile

Anche in questo caso la finale viene decisa agli shoot out, fra Portogallo e Germania. I lusitani durante il match si aggiudicano il primo “round” con lo score di 21-18, mentre nella seconda ripresa sono costretti a capitolare 18-19 all’ultimo secondo dopo aver compiuto una rimonta incredibile, che però è stata vanificata dalla rete di Robin John. Poi il tutto per tutto nel duello finale, che viene vinto dai tedeschi per 8-6 grazie anche alle parate dell’estremo difensore Moritz Nikolaus Ebert.

Terzo gradino del podio per il Brasile, in un testa a testa altrettanto emozionante con la Spagna risolto anche in questo caso agli shoot out dai verdeoro, dopo i parziali di 22-23 e 17-12. Andre De Oliveira e compagni finiscono col bronzo al collo.

Si chiude così una due giorni di partite intensissima ai World Games 2025 di Chengdu, dove lo spettacolo è stato al centro di una disciplina da sempre emozionate per le sue appassionati e i suoi appassionati.