Equitazione: il timbro dei Prague Lions nella Global Champions League di Valkenswaard

La decima tappa della Global Champions League 2025 di equitazione manda a referto una novità per quest’anno: la prima affermazione stagione dei Prague Lions.

Il team di matrice ceca infatti si è imposto nel meeting di Valkenswaard, nei Paesi Bassi, avendo chiuso la sua prova con il crono complessivo di 155.88 con 4 penalità, grazie a Fernando Martinez Sommer (in sella a Joep) e a Pieter Devos (che ha montato Primo DV e Lente).

Alle spalle dei “Lions”, in seconda e terza posizione, i padroni di casa dei Valkenswaard United, piazza d’onore per loro con il tempo di 148.82 ma con 8 penalità, e gli Scandinavian Vikings, sul gradino più basso del podio con 155.75 e anche per loro 8 penalità.

Quarto posto per i Rome Gladiators di un Emanuele Gaudiano (Chalou’s Love Ps) che ha commesso un errore nel primo round in cui è sceso sul percorso olandese, decimo posto per i Doha Falcons di un positivo Giacomo Casadei (percorso netto su Marbella du Chabli) e undicesimo per le Cannes Stars di una Giulia Martinengo Marquet che, in sella a Delta Del’isle ha messo a referto 14 penalità pagando probabilmente dazio all’emozione dell’esordio.

Nella classifica generale della Global Champions League 2025 a comandare sono sempre i Valkenswaard United con 218 punti, davanti agli Shangai Swans, secondi a 203 (oggi quinti), e alle Cannes Stars con 198.

Domenica grande attesa per la prova individuale del circuito: si passa dalla Global Champions League al Global Champions Tour. Prossimo appuntamento in calendario a Riesenbeck in Germania dall’11 al 14 settembre.