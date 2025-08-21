Elisa Iorio: “Il recupero dall’infortunio procede bene, ma non voglio affrettare i tempi”

Elisa Iorio vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista anche nel ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, dopo aver dato il suo prezioso contributo alla ginnastica artistica italiana facendo parte della formazione che si è messa al collo una storica medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’emiliana, infortunatasi alla caviglia durante le qualificazioni, aveva stretto i denti per disputare – seppur a mezzo servizio – la finale a squadre eseguendo poi un formidabile esercizio alle parallele asimmetriche (non poteva competere sugli altri attrezzi) che spinse l’Italia verso l’obiettivo. La 22enne nativa di Modena, in seguito ad un peggioramento della situazione in allenamento, si è operata a gennaio per fissare la caviglia proprio mentre si stava preparando al rientro in gara. Iorio è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, che procede comunque senza particolari intoppi.

Come sta andando il collegiale a Tirrenia?

“Anche per me non è la primissima volta, ci venivo da allieva perché a Modena non avevo un allenatore e venivo un weekend al mese con i miei genitori, mi davano questo supporto prima di andare a Brescia. Sono contenta di essere qui e di passare questa settimana con le ragazze, è da un po’ che non succede perché ho intrapreso un percorso di riabilitazione a Milano“.

Come sta procedendo il tuo recupero?

“Sta procedendo bene, sto andando con calma non voglio affrettare i tempi e stressare troppo il mio fisico visti i precedenti non tanto piacevoli. Il mio obiettivo è rimettermi in forma, sto facendo un grande lavoro e spero di continuare così“.

Quanto è importante la pressione?

“Senza pressione in certe situazioni non riusciresti a gestire certe situazioni, è compito dell’allenatore spingerti oltre i tuoi limiti“.

La vacanza dei sogni?

“Erano il Giappone e la Corea del Sud, ci sono stata l’anno scorso dopo le Olimpiadi con il mio fidanzato e vorrei tornarci. Un altro posto in cui vorrei tornare è la Cina, ci sono stata nel 2019 sono appassionati di queste cose perché studio lingue orientali all’Università“.