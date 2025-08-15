Dove vedere in tv la Diamond League di atletica 2025 in Silesia: orari, programma, streaming

Sabato 16 agosto andrà in scena la dodicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica che sta per vivere le sue fasi conclusive. Appuntamento in Silesia (Polonia) a partire dalle ore 14.00 per un lunghissimo pomeriggio che lancia la volata verso i Mondiali, ormai lontani soltanto un mese (13-21 settembre a Tokyo). Si ritorna in gara a quasi un mese di distanza dall’ultima tappa disputata a Londra lo scorso 19 luglio, poi nelle prossime due settimane si gareggerà a Losanna, Bruxelles e a Zurigo con le finali.

Tanti italiani saranno protagonisti in quel di Chorzow, dopo la nostra Nazionale ha conquistato la sua prima Coppa Europa. Larissa Iapichino andrà a caccia della vittoria dopo i secondi posti ottenuti tra Stoccolma e Londra: la Campionessa d’Europa indoor di salto in lungo incrocerà la tedesca Malaika Mihambo e le statunitensi Claire Bryant, Jasmine Moore, Monae’ Nichols, Quanesha Buks e la francese Hillary Kpatcha.

Leonardo Fabbri si deve rimettere in sesto dopo i problemi avuti a Stoccolma e i nulli di Budapest, ma si presenterà da primatista mondiale stagionale nel getto del peso e affronterà il meglio del mondo: gli statunitensi Kovacs, Otterdahl, Piperi, Steen e il neozelandese Tom Walsh, in pedana anche Zane Weir. Gianmarco Tamberi risulta iscritto ma giovedì 14 agosto è nata la figlia Camilla ed è molto difficile che partecipi all’evento (si attendono conferme).

Da non perdere Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli (terza uscita stagionale nella specialità, incrocerà tra gli altri il norvegese Kastern Warholm, il qatarino Samba, il primatista mondiale USO Roshawan Clarke) e Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli (non validi per la Diamond League, ma il cast è stellare con il campione olimpico Grant Holloway e il world leader Cordell Tinch). Tra gli stranieri spiccano lo svedese Armand Duplantis (attaccherà il record del mondo a 6.30 metri?) e lo statunitense Noah Lyles (grande duello con Kishane Thompson sui 100 metri), imperdibili anche i 100 metri femminili con Melissa Jefferson-Wooden.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League che si disputerà sabato 16 agosto in Silesia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 16.00; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale dalle ore 14.00.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SILESIA

Sabato 16 agosto

14.00 Lancio del martello maschile (non valido per la Diamond League)

14.00 Lancio del martello femminile (non valido per la Diamond League)

14.05 Getto del peso maschile

14.25 4×400 maschile

15.01 Salto in alto maschile

15.16 Salto in lungo femminile

15.20 100 ostacoli, batterie

15.33 Salto con l’asta maschile

15.40 110 ostacoli (non valido per la Diamond League)

15.52 800 metri femminile (non valido per la Diamond League)

16.04 400 metri femminile

16.16 3000 metri femminile (non valido per la Diamond League)

16.35 100 ostacoli, finale

16.44 1500 metri femminile

16.53 Tiro del giavellotto maschile

16.58 100 metri maschile

17.08 400 ostacoli femminile

17.18 1500 metri maschile

17.32 200 metri femminile

17.42 400 ostacoli maschile

17.53 100 metri femminile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SILESIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 16.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 16.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 14.00.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE SILESIA

Sabato 16 agosto

14.05 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Zane Weir

15.01 Salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi (da confermare)

15.16 Salto in lungo femminile: Larissa Iapichino

15.40 110 ostacoli (non valido per la Diamond League): Lorenzo Simonelli

17.42 400 ostacoli maschile: Alessandro Sibilio