Duplantis continua a volare! 6.29 a Budapest e 13° record del mondo in carriera

Armand Duplantis si è preso di prepotenza il ruolo di uomo copertina del meeting di Budapest, valevole come decima tappa stagionale del World Athletics Continental Tour Gold 2025. Il fenomeno svedese ha infatti migliorato ulteriormente di un centimetro il suo primato, superando i 6.29 e firmando il record del mondo per la tredicesima volta in carriera nel salto con l’asta.

Il due volte campione olimpico e iridato ha dato spettacolo nella capitale ungherese, dimostrando uno stato di forma stellare quando manca ormai un mese al via dei Campionati Mondiali di Tokyo. Dopo un primo errore a 6.29, Duplantis ha valicato l’asticella al secondo tentativo aggiungendo così un centimetro al 6.28 stabilito a Stoccolma lo scorso 15 giugno.

“Mondo” ha demolito come di consueto gli avversari, imponendosi al Memorial Istvan Gyulai con un vantaggio di 27 centimetri sul greco Emmanouil Karalis (secondo con 6.02) e quasi mezzo metro sull’australiano Kurtis Marschall (terzo con 5.82). A questo punto l’obiettivo potrebbe essere quello di abbattere finalmente la soglia dei 6.30 proprio in occasione della finale iridata in Giappone.