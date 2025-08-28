Dove vedere in tv Italia-Turchia, FIPAV Cup 2025: orario, programma, streaming

Si entra sempre più nel vivo. Prosegue il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di volley ai Mondiali in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre, dove gli azzurri si presenteranno con l’ambizione di confermare il titolo conquistato nel 2022. Non sarà un traguardo facile da raggiungere, in considerazione anche di quanto è accaduto nelle ultime ore.

Il riferimento è al grave infortunio di Daniele Lavia, uno dei pilastri della formazione allenata da Fefè De Giorgi. Bisognerà fare di necessità virtù e, dopo i collegiali svolti a Cervia e a Verona, la formazione tricolore è a Torino, dove venerdì 29 e domenica 31 agosto prenderà il via il torneo internazionale FIPAV CUP MEN ELITE.

Un evento di preparazione che coinvolgerà oltre all’Italia anche le rappresentative di Olanda, Germania e Turchia. Domani, alle 20.30, ci sarà la prima sfida contro i turchi. De Giorgi farà il punto della situazione per comprendere la forma della squadra, anche considerando la defezione di Lavia e quali potranno essere le alternative tattiche.

La partita tra Italia e Turchia di volley, valida per la FIPAV CUP MEN ELITE 2025, andrà in scena domani (venerdì 29 agosto) alle 20.30. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-TURCHIA FIPAV CUP 2025

Venerdì 29 agosto

Ore 20.30 Italia vs Turchia a Torino – Diretta tv su RaiSport HD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA FIPAV CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay e Discovery+

Diretta testuale: OA Sport