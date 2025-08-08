Dove vedere in tv Italia-Lettonia, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

Terzo test in arrivo per l’Italia in vista degli Europei che, per quanto ci riguarda, inizieranno a Limassol, Cipro a partire dal 27 agosto. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco è attesa a Trieste dalla Lettonia di Luca Banchi.

Si va in uno dei palasport di maggior capienza in Italia (ma anche tra i più caldi) per la sfida ai baltici, che sarà solo la prima di due di questa preparazione: l’altra si giocherà ad Atene, in sede di Torneo Acropolis. Per gli azzurri ci sarà un Darius Thompson in più, il che potrà solo essere d’aiuto dopo le due convincenti partite contro Islanda e Senegal a Trento. I lettoni sono alla prima uscita in assoluto per un calendario che propone cinque confronti.

Il match tra Italia e Lettonia si giocherà domani alle ore 20:00 a Trieste. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-LETTONIA, AMICHEVOLE BASKET 2025

Sabato 9 agosto

Ore 20:00 Italia-Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209)

PROGRAMMA ITALIA-LETTONIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport