Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei basket 2025: orario, programma, streaming

Sarà il debutto dell’Italia, quello che vedrà gli azzurri impegnati contro la Grecia nei prossimi Europei. A Limassol, Cipro, si entra subito in scena contro Giannis Antetokounmpo e compagni, là dove due terre si uniscono fondamentalmente in tutto (tant’è che l’inno nazionale di Grecia e Cipro è lo stesso).

Per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sarà il ritorno di un grande classico in una partita ufficiale, vissuto in tante salse diverse. L’ultima volta, in tema appunto di match validi per rassegne, è quella del Forum di Assago negli Europei 2022, e furono gli ellenici a vincere. I precedenti si perdono nella notte dei tempi, e vanno fino al lontano 1951. Si attraversano, in sostanza, varie epoche: quelle dell’Italia superpotenza europea, Meneghin, Galis, Myers, l’epoca d’oro ellenica con Diamantidis e compagni, fino alla fase attuale.

L’incontro tra Italia e Grecia si giocherà giovedì a Limassol alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA, EUROPEI BASKET 2025

Giovedì 28 agosto

Ore 20:30 Italia-Grecia – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (209)

