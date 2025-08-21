Dove vedere in tv Italia-Francia, Mondiali rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

La Rugby World Cup femminile 2025 prenderà il via venerdì 22 agosto in Inghilterra, con una formula rinnovata a 16 squadre divise in quattro gironi da quattro.Le azzurre debutteranno sabato 23 agosto alle ore 21.15 contro la Francia, un esordio durissimo contro una delle favorite al titolo e avversaria storicamente ostica: l’ultimo successo italiano risale al 2022.

Le Azzurre si trovano dunque di fronte a una sfida tanto impegnativa quanto affascinante: sfatare il tabù Francia, che dura ormai dal test pre-Mondiale di Biella nel 2022. Da allora sono arrivate solo sconfitte, seppur con margini ridotti in alcune occasioni, segno che l’Italia non è poi così distante dal livello delle Bleus. Tuttavia, affrontarle subito all’esordio iridato rischia di essere un ostacolo ulteriore: la Francia, reduce da un Sei Nazioni con alti e bassi e da un pesante ko contro l’Inghilterra nei test di preparazione, avrà voglia di dimostrare di saper competere ai massimi livelli. Per questo le Azzurre dovranno farsi trovare pronte fin dal primo minuto, consapevoli che l’occasione di sorprendere le transalpine potrebbe arrivare proprio sfruttando la loro discontinuità e i momenti di calo che, negli ultimi mesi, non sono mancati.

La sfida tra Italia e Francia si giocherà sabato alle ore 21:15. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport, nonché in diretta streaming su RaiPlay.

CALENDARIO ITALIA

Sabato 23 agosto

Ore 21:15 Italia-Francia – Diretta tv su RaiSport

