Dove vedere in tv Italia-Bosnia Erzegovina, Europei basket 2025: orario, programma, streaming

C’è anche una questione di peso storico che si lega ai confronti tra Italia e Bosnia Erzegovina. Un ricordo che va dritto nelle memorie di Europei precedenti, e mai in modo banale per come sono stati i precedenti.

1993, a Karlsruhe: vittoria di soli due punti nella seconda fase, in una rassegna che per gli azzurri vide tutto il peggio possibile avverarsi. 1999, ad Antibes: vittoria di stretta misura, che riscattò la sconfitta con la Croazia. Nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto dopo. 2001, ad Antalya: netto +30 dopo lo shock contro la Grecia, ma saremmo usciti agli ottavi. 2003, a Lulea: azzurri a rischio eliminazione, dal salvarsi con quella partita si arrivò al bronzo che aprì la strada all’argento di Atene. Il giorno prima era stato -33 con la Francia. 22 anni e una Bosnia Erzegovina molto più forte dopo (ma senza due elementi chiave), ecco di nuovo il confronto.

La sfida tra Italia e Bosnia Erzegovina si giocherà domani alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-BOSNIA ERZEGOVINA, EUROPEI BASKET 2025

Domenica 31 agosto

