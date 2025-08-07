Dove vedere in tv Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 8 agosto (ore 04.00) si giocherà Italia-Algeria, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali Under 21 di volley femminile. Dopo aver esordito contro la Cechia, la nostra Nazionale proseguirà la propria avventura nella rassegna iridata di categoria e a Surabaya (Indonesia) incrocerà un avversario decisamente modesto: le azzurre non dovrebbero avere grossi problemi a regolare le africane e a lanciarsi con ottimismo verso i test decisamente più significativi contro Turchia e Polonia.

La formazione guidata dal CT Gaetano Gagliardi potrà fare affidamento su giocatrici di un certo calibro come l’opposto Merit Adigwe, la centrale Linda Manfredini, la schiacciatrice Nicole Piomboni e il libero Anna Bardaro. Occorre una vittoria comoda per continuare a inseguire il primo posto nella classifica del raggruppamento, utile per godere di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Algeria, incontro valido per i Mondiali U21 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ALGERIA, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 8 agosto

04.00 Italia vs Algeria – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-ALGERIA, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.